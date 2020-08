Região Celeiro – Sede Nova registra primeiro óbito por Covid-19

Sede Nova confirmou na manhã desta terça-feira, 4 de agosto, o primeiro caso de Covid-19 e também de óbito no município. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de uma paciente do sexo feminino de 71 anos que veio a óbito por volta das 16h do último sábado (1º) no Hospital de Caridade de Três Passos. A paciente deu entrada na Unidade Básica de Saúde de Sede Nova na última sexta-feira (31), por volta das 9h, com falta de ar, e foi encaminhada com urgência ao Hospital de Caridade onde foi internada na UTI, mas faleceu por volta das 16h de sábado.

O primeiro teste rápido aplicado na paciente deu negativo. A confirmação se deu através de um novo teste, esse pelo método PCR, encaminhado ao Lacen. O resultado foi entregue ao município por volta das 7h desta terça-feira. O sepultamento da idosa ocorreu ainda na noite de sábado (1º), por volta das 20h, sem velório, conforme o protocolo, no Cemitério Católico de Sede Nova. A paciente apresentava comorbidades tais como diabetes, cardiopatia e outras doenças relacionadas.

A Secretário Municipal de Saúde, Alex Sippert, informou que será feito o rastreamento para tentar identificar como a idosa foi infectada pela Covid-19. Familiares dela estão em isolamento domiciliar. Até a última semana, nenhum caso de Covid-19 havia sido confirmado em Sede Nova.

