PRF prende homem com caminhonete clonada em Passo Fundo O indivíduo, que estava com seu filho adolescente, é suspeito de estar cometendo vários furtos na região

A PRF prendeu um homem que transitava com uma caminhonete com placas clonadas carregada com ferramentas utilizadas para furtos em veículos. Ação ocorreu por volta do meio-dia desta terça-feira, 04 de agosto, na BR 285 em Passo Fundo, após tentativa de fuga em alta velocidade.

Há alguns dias os serviços de inteligência da PRF e da BM trocaram informações que relatavam que uma Montana branca estava sendo utilizada para o cometimento de furtos em veículos estacionados dentro de postos de combustível da cidade de Passo Fundo. Rodas, pneus, objetos pessoais e acessórios de caminhões foram subtraídos nessas ações.

Durante patrulhamento na BR 285, os agentes federais avistaram um veículo com as mesmas características e resolveram abordá-lo. O condutor desobedeceu a ordem de parada, acelerou o veículo na direção dos policiais e acessou o Bairro Vera Cruz em alta velocidade.

A viatura da PRF iniciou a perseguição ao fugitivo, que se estendeu por diversos quarteirões do bairro. Em determinado momento, ele acabou batendo o carro no meio-fio, quebrando a roda e estourando o pneu. O motorista, então, foi imobilizado e preso.

A Montana utilizava placas falsas, clonadas de outro veículo, e levava diversas ferramentas, como macaco hidráulico, alicate de cortar cadeado, e chaves de roda de diversas bitolas.

O motorista, de 43 anos, possui diversas passagens pela polícia por crimes como ameaça, furto, porte ilegal de arma e adulteração de sinal identificador do veículo. Ele estava acompanhado pelo seu filho adolescente, de 14 anos.

O preso e o veículo foram apresentados na polícia judiciária, para registro do flagrante por adulteração de veículo, corrupção de menores e direção perigosa. Ele foi recolhido ao presídio e o menor entregue para sua mãe.

