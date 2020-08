Brigada Militar localiza porto clandestino e registra crime ambiental em Crissiumal Policiais militares realizavam patrulhamento quando descobriram o porto no Balneário das Três Ilhas, às margens do Rio Uruguai

Policiais militares localizaram um porto clandestino e registraram uma ocorrência de crime ambiental no Balneário das Três Ilhas, interior de Crissiumal. Conforme o boletim de ocorrência, registrado por volta da 0h10 desta terça-feira, 4 de agosto, a guarnição realizava patrulhamento pela área de fronteira com a Argentina, quando se deparou com uma porteira aberta que dá acesso a uma lavoura. Seguindo pela trilha da lavoura, os policiais chegaram a uma estrada na margem do Rio Uruguai, cascalhada com aproximadamente 200 metros de comprimento por 5 metros de largura. A estrada dá acesso a um porto clandestino que possui área de aproximadamente 300m².

De acordo com o boletim de ocorrência, no local os policiais constataram a utilização de cascalhos para pavimentar a estrada e que toda a mata nativa ciliar foi derrubada para a construção do porto clandestino. Ainda segundo a Brigada Militar, havia rastros de pneus de veículos e grãos de soja. Informações colhidas pelos policiais indicam que no local há grande movimentação de pessoas, algumas estrangeiras, além de tratores com carretões, motocicletas e camionetes em diferentes horários.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Compartilhe isso: Twitter

Facebook