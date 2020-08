BM de Erechim prende 11 pessoas Força Tática do 13º BPM realizou diversas ações resultando em prisões por tráfico de drogas e porte ilegal de arma no município

Na segunda-feira, 3 de agosto, o 13º Batalhão de Polícia Militar (13º BPM), realizou diversas ações que resultaram em prisões e grandes apreensões de armas, munições, dinheiro, drogas e outros materiais utilizados à prática de crimes, na cidade de Erechim.

No bairro Progresso, a Força Tática fazia patrulhamento ostensivo quando avistou três homens em atitude suspeita que correram ao perceber a presença da Brigada Militar. Ambos foram perseguidos e detidos pelos Policiais e com eles foram encontrados dois revólveres, 359 pedras de crack e 922,00 reais em dinheiro.

Na rua Guilherme Renemberg, após um trabalho de inteligência da Brigada Militar, quanto ao local, onde funcionava o tráfico de entorpecentes, a Força Tática avistou um homem em frente à referida casa, o qual na tentativa de abordagem correu para o interior portando objetos, os Policiais Militares alcançaram o rapaz já dentro da residência e lá haviam outras quatro pessoas e diversos materiais ilícitos.

Na ação, foram apreendidos uma pistola Glock g26 cal. 9 mm, três tijolos de maconha pesando quase dois quilos, 108 gramas de crack, várias munições de diversos calibres, balança de precisão, quatro celulares, 811 reais em dinheiro e um veículo Ford Ka de cor preta. Resultando na prisão de três homens e duas mulheres.

Ainda no mesmo dia, no bairro Floresta, após um trabalho de inteligência da Brigada Militar, advindo de denúncias de que naquele bairro estava na posse de um indivíduo uma arma de cano longo. Novamente em ação, a Força Tática patrulhava na Rua Sidney Guerra, e encontrando o local suspeito ingressou na residência e localizou um fuzil 7.62 e quatro munições. Dois homens que estavam no local foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia da região.

Em patrulhamento na rua Pierina Nunes, a Força Tática abordou um homem e este portava um revólver calibre 38, municiado. No momento da constatação o indivíduo recebeu voz de prisão, os Policiais conhecendo o local em que estava parado o preso no momento da abordagem, decidiram adentrar juntamente ele na sua residência e lá encontraram 16.692,25 reais em dinheiro, um revólver calibre 32, dois rádios transmissores, uma porção de maconha, balança de precisão e munições de calibre .40, além de carregadores.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook