Vacina contra o coronavírus que será testada pelo São Lucas da PUCRS chega a Porto Alegre

Desembarcaram em Porto Alegre, na tarde desta segunda-feira, 3 de agosto, as esperadas doses da vacina experimental chinesa que será testada no Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (HSL-PUCRS). Os imunizantes contra o coronavírus, vindos do Instituto Butantan, em São Paulo, chegaram às 14h20min na casa de saúde.

Ainda com as inscrições abertas para voluntários que desejam participar da terceira fase do estudo da chamada CoronaVac, os testes no HSL têm previsão de começar na próxima semana. Serão 850 voluntários que receberão duas doses da vacina ou do placebo, em um intervalo de 15 dias. Após o início das aplicações, o hospital tem 60 dias para concluir a vacinação.

Por questões de segurança, as doses são enviadas em diversos lotes — tanto as vacinas experimentais quanto os placebos. O HSL não sabe precisar a quantidade exata de material que foi recebido hoje.

Fonte: Gaúcha ZH

