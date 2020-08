Tenente Portela voltará a cumprir os protocolos da Bandeira Laranja

Depois de três semanas cumprindo os protocólos da Bandeira Vermelha com medidas mais restritivas, Tenente Portela e outros 11 municípios da Região Celeiro poderão, a partir da 0 hora desta terça-feira, 4 de agosto, a cumprir as regras da bandeira Laranja do modelo de Distanciamento Controlado no Rio Grande do Sul.

O anúncio foi realizado na tarde desta segund-feira durante live do Governador Eduardo Leite.

Palmeira das Missões, Caxias do Sul, Pelotas, Bagé, Santo Ângelo e Santa Rosa foram as regiões com recursos atendidos que retornaram para a bandeira laranja.

Notícia recebendo atualização.

