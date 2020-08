Tenente Portela tem mais de 100 casos confirmados de COVID-19

O município de Tenente Portela registra mais de 100 casos de COVID-19. Segundo o último boletim epideomológico divulgado neste domingo pela Secretaria de Saúde, são 113 moradores que se infectaram com o novo coronavírus.

A boa notícia é que 85 pessoas estão curadas da doença. São aguardados ainda o resultado de 30 exames.

Não há registros de óbitos em solo portelense.

Já na Capital da Região Celeiro, Três Passos, foi divulgado na última sexta-feira o 8 óbito no município. Trata-se de uma senhora de 87 anos, que recebeu os primeiros atendimentos da Unidade Sentinela, vindo a ser internada no Hospital de Caridade no dia 13 de julho.

Na casa de saúde foi realizado o exame PCR, com resultado positivo para Covid-19 vindo do LACEN/RS. Ela estava internada na Ala Covid, necessitando de oxigênio por óculos nasal, no entanto, com a melhora no quadro clínico, deu alta no dia 24 de julho.

Após cinco dias da alta, a paciente, que era acamada, faleceu no dia 29 de julho, em casa, por complicação tardia da Covid-19.

Três Passos registra cerca de 800 pessoas infectadas pelo vírus.

