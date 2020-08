Competência X Sorte: A classificação da dupla Gre-Nal para a final do turno

Competência e sorte foi o elemento que mais vimos para que Grêmio e Inter garantissem suas classificações para a decisão do segundo turno do gauchão. Essas duas palavras irão aparecer em exagero neste texto, porque para falar dos jogos das equipes terei que usa-las muito.

Competência teve de sobra no jogo entre Internacional e Esportivo. Sim foi a competência coletiva e individual que levou o Inter a estar aos 13 minutos do primeiro do tempo com três gols à frente de seu adversário. A mesma competência teve o sistema defensivo que foi sólido, competência no meio de campo que mais uma vez teve criação e participação, é claro a competência de seus homens de frente e goleadores da tarde. Foi à competência da equipe em um todo que levou o Inter para decisão do turno.

Para dizer que só teve competência neste jogo, vou citar a “incompetência” do lateral colorado Saravia, que fez uma falta boba e foi expulso, o que faz estar fora da decisão de quarta-feira.

Já para o Grêmio foi sorte e olha muita sorte. No início até parecia que seria fácil à classificação dos tricolores diante do Novo Hamburgo, abrindo 2×0 logo nos primeiros minutos. Os gremistas deixaram a competência e partiram para a sorte e abusaram da mesma. Mais uma partida em que a equipe de Renato Gaúcho abre espaços, comete muitos erros e deixa seu adversário jogar, o Novo Hamburgo soube aproveitar a desatenção e empatou a partida.

Novamente o Grêmio contou com a sorte e voltou a estar à frente do marcador, mas o Novo Hamburgo também teve sorte, em um pênalti igualou a partida. Quando parecia que tudo se decidiria na sorte dos pênaltis, a sorte finalmente resolveu tomar lado e ficou com os gremistas, no apagar das luzes Luciano desencantou e garantiu a classificação tricolor.

Agora Grêmio e Inter decidirão o titulo do segundo turno do gauchão na próxima quarta-feira. Veremos se os gremistas conseguirão manter a competência que vem tendo nos clássicos ou se os colorados terão a sorte de retomar as vitórias diante do rival.

Por Marieli Pessoto

