Colisão deixa vítima fatal na BR-472 em Santa Rosa

Por volta das 21h00 deste domingo, 2 de agosto, no km 148 da BR 472 em Santa Rosa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu um acidente de trânsito tipo colisão frontal, que ocasionou a morte de um dos envolvidos.

De acordo com os vestígios encontrados pela PRF, a vítima fatal, de 44 anos, dirigia um Gol, que trafegava no sentido Três de Maio/Santa Rosa, e invadiu a pista contrária colidindo frontalmente com um Citron/C3. No C3, o condutor de 56 anos e a passageira de 49 anos foram encaminhados com lesões ao hospital de Caridade de Santa Rosa/RS pelo Samu e Corpo de Bombeiros .

