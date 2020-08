Brigada Militar realiza prisão de dois homens que praticavam roubo com cárcere privado em Crissiumal

Dois homens foram presos acusados de porte ilegal de arma de fogo, sequestro e cárcere privado na noite do último sábado, 01 de agosto, em Crissiumal. A Brigada Militar foi informada por volta das 23h sobre a ocorrência – que inicialmente seria de roubo – em uma residência na localidade Lajeado Boi.

Ao se aproximarem da casa, os policiais avistaram na ERS-207 uma motocicleta com dois ocupantes e dois indivíduos a pé próximos a um Fiat Uno. Dois suspeitos fugiram para uma lavoura e um deles jogou um facão no chão. Outros dois que estavam no carro jogaram duas armas de fogo para fora do veículo.

Os ocupantes do Fiat Uno foram abordados e presos. Após buscas na rodovia, foram encontradas as armas de fogo que haviam sido jogadas. Foram apreendidos pela Brigada Militar, no total, dois revólveres – cada um com seis munições – uma faca e dois facões. As vítimas da ocorrência – um casal – eram os ocupantes da motocicleta.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal estava sendo coagido mediante grave ameaça a encontrar o filho. Inicialmente eles haviam sido feito reféns na residência. As vítimas não ficaram feridas. O Fiat Uno foi recolhido ao depósito do guincho.

Fonte: Brigada Militar

Compartilhe isso: Twitter

Facebook