Duas apostas acertam a Mega-Sena e vão levar R$ 11,3 milhões cada

O sorteio da Mega-Sena realizado em São Paulo neste sábado teve dois ganhadores. Eles levarão cada um a bolada de aproximadamente R$ 11,3 milhões.

Os números sorteados foram os seguintes: 01-07-10-12-33-42.

Entre as apostas vencedoras, uma é de Brasília, e foi feita no formato de bolão. A outra é uma aposta simples feita em Araçatuba, interior de São Paulo.

As apostas que tiveram cinco acertos levarão cerca de R$ 16 mil, enquanto as que tiveram quatro números escolhidos ficarão com R$ 459.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook