Criança de três anos morre por Covid-19 em Canoas

O Rio Grande do Sul registrou mais 71 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 1.947 desde o início da pandemia. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), ainda foram contabilizados mais 3.772 novos casos da doença causada pelo novo coronavírus, o que eleva o total de diagnósticos para 70.456.

Segundo a SES, os óbitos registrados neste sábado ocorreram entre os dias 11 de julho e 1º de agosto. A mais jovem tinha apenas três anos e era moradora de Canoas. Trata-se da segunda vítima mais jovem do RS por coronavírus. A mais nova sequer tinha completado um ano, segundo a pasta.

Pela atualização da SES, 60.410 pessoas já estão consideradas curadas de Covid-19 no RS, o que representa 86% do total de casos. Dentre os 8.099 casos positivos, 2.611 estão hospitalizados neste momento, sendo 878 em unidades de terapia intensiva.

Relação de vítimas reportadas pela SES:

Arroio dos Ratos (mulher, 92)

Bagé (mulher, 90)

Bento Gonçalves (mulher, 92)

Bento Gonçalves (homem, 83)

Bento Gonçalves (homem, 89)

Bossoroca (mulher, 65)

Butiá (homem, 70)

Butiá (mulher, 65)

Cachoeirinha (mulher, 60)

Campo Bom (homem, 75)

Canela (mulher, 35)

Canoas (homem, 68)

Canoas (mulher, 3)

Canoas (mulher, 84)

Canoas (mulher, 89)

Canoas (homem, 72)

Canoas (mulher, 81)

Canoas (homem, 77)

Capão da Canoa (homem, 91)

Capão da Canoa (mulher, 74)

Capão da Canoa (homem, 57)

Caxias do Sul (mulher, 87)

Charrua (mulher, 29)

Charrua (mulher, 82)

Dom Feliciano (homem, 87)

Eldorado do Sul (mulher, 72)

Erechim (homem, 77)

Erechim (homem, 70)

Estância Velha (homem, 82)

Glorinha (mulher, 83)

Guaíba (homem, 37)

Ibiraiaras (homem, 89)

Nova Hartz (homem, 70)

Novo Barreiro (mulher, 77)

Novo Hamburgo (homem, 58)

Novo Hamburgo (homem, 48)

Novo Hamburgo (mulher, 72)

Novo Hamburgo (mulher, 79)

Novo Hamburgo (homem, 59)

Parobé (homem, 73)

Passo Fundo (mulher, 67)

Passo Fundo (homem, 62)

Porto Alegre (mulher, 52)

Porto Alegre (mulher, 83)

Porto Alegre (mulher, 87)

Porto Alegre (homem, 56)

Porto Alegre (mulher, 59)

Porto Alegre (homem, 54)

Porto Alegre (mulher, 95)

Porto Alegre (homem, 87)

Porto Alegre (homem, 59)

Porto Alegre (mulher, 46)

Porto Alegre (homem, 68)

Rio Grande (homem, 76)

Rio Grande (homem, 56)

Rio Pardo (mulher, 48)

São João da Urtiga (mulher, 73)

São José do Hortêncio (homem, 55)

São José do Norte (homem, 78)

São Leopoldo (mulher, 64)

São Leopoldo (mulher, 82)

Sapucaia do Sul (homem, 73)

Taquara (mulher, 69)

Taquara (mulher, 75)

Tramandaí (homem, 56)

Três Coroas (homem, 48)

Três Passos (mulher, 87)

Viamão (homem, 73)

Viamão (homem, 89)

Viamão (mulher, 71)

Viamão (mulher, 71)

Fonte: Correio do Povo

