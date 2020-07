Vigilante de hotel é morto enquanto trabalhava em Santo Ângelo De acordo com a Polícia Civil, dois homens chegaram em uma moto e dispararam uma vez na cabeça da vítima. Ele foi identificado como Elias Teixeira, de 45 anos.

Um vigilante foi morto na noite de quinta-feira, 30 de julho, enquanto trabalhava em um hotel em Santo Ângelo, no Noroeste do Rio Grande do Sul.

A vítima foi identificada como Elias Teixeira, de 45 anos. Ele trabalhava no local há um ano.

De acordo com informações da Polícia Civil, dois homens chegaram no hotel, que fica às margens da ERS-344, em uma moto. Um deles desceu do veículo e atirou na vítima.

Elias estava na frente do hotel e tentou se proteger entrando no prédio, mas o tiro atingiu a cabeça da vítima pelas costas. Uma perícia foi realizada no local.

A delegada Luciana Cunha informou que não divulgaria mais detalhes para não atrapalhar as investigações.

