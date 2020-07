PRF prende indivíduo com 24 quilos de maconha no tanque de combustível de um Del Rey na BR 480 em Erechim

A Polícia Rodoviária Federal PRF prendeu um homem por tráfico de aproximadamente 24 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira, 31 de julho, na BR 480 em Erechim. A droga estava escondida no tanque de combustível de um Del Rey.

Após receberem informações do serviço de inteligência da PRF, os agentes federais localizaram e abordaram um Del Rey, com placas do Paraná, suspeito de estar sendo utilizado para o transporte de algum ilícito. O condutor era um homem de 52 anos, natural de Lagoa Vermelha/RS.

Os policiais realizaram buscas no veículo e constataram indícios de adulteração no assoalho do porta-malas. Foi realizada a desmontagem do reservatório de combustível e, no seu interior, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que totalizaram cerca de 24 quilos.

O preso, a droga e o veículo foram encaminhados para registro do flagrante na área judiciária.

