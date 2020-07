Polícia desencadeia operação na Pedra Lisa

A Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, efetuou na tarde desta sexta-feira, 31 de julho, em Tenente Portela, operação na repressão ao crime previsto no artigo 268 do código penal: Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

De acordo com a Polícia Civil, o que gerou a operação, foram diversas denúncias sobre a existência de eventos com aglomerações de pessoas, mais conhecidos por “Bailes da Pedra Lisa”, que estão ocorrendo em plena pandemia nos finais de semana no interior da reserva indígena do Guarita em Tenente Portela.

Foram apreendidos equipamentos de luzes num dos locais dos eventos na localidade de Pedra Lisa, e equipamentos de som em três veículos suspeitos de animarem as festas, veículos estes de moradores da Pedra Lisa, do bairro São Francisco, e do bairro centro.

Segundo o Delegado Roberto Fagundes Audino, titular da delegacia de polícia, os investigados ainda deverão ser enquadrados na contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade, já que existem ocorrências registradas nesse sentido.

