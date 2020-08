Mapa preliminar do estado coloca mais uma vez região na Bandeira Vermelha

O governo do Rio Grande do Sul classificou 12 regiões como risco alto para Covid-19, no mapa preliminar da 13ª rodada do modelo de Distanciamento Controlado. Nesta sexta-feira, cinco áreas registraram pioras nos indicadores e passaram para a bandeira vermelha: Santo Ângelo, Santa Rosa, Pelotas, Bagé e Lajeado.

A macro região de Palmeira das Missões mais um vez ficou na Bandeira Vermelha. Com isso Tenente Portela e outras cidades da região Celeiro terão que cumprir os protocolos previstos.

As medidas restritivas tem sido impostas no município porque internações tem acontecido, mas nenhum óbito foi registrado até o momento. Dados desta sexta-feira apontam 94 casos confirmados de coronavírus em Tenente Portela, sendo que 3 destes estão internados na enfermaria e um confirmado na UTI. Dos três da enfermaria apenas um já confirmado.

Em resumo das 94 confirmações até então, 12 casos seguem ativos e são aguardados os resultados de 53 exames.

