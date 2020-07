Inep publica editais do Enem 2020

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 31 de julho, os novos editais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. As provas ocorrerão nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 na versão impressa e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 na versão digital.

Os documentos apenas formalizaram as datas que já haviam sido anunciadas pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, apresenta diretrizes para a prevenção ao coronavírus.

Os textos determinam que devem ser respeitados o distanciamento entre as pessoas e os protocolos de proteção em procedimentos como ida ao banheiro e vistoria de materiais, lanches e artigos religiosos. Além disso, é proibida a entrada do participante no local de prova após o fechamento dos portões sem uso de máscara, correndo risco de ser eliminado. A exceção é para os casos previstos na Lei 14.019/2020, que dispensa a obrigação no caso de pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual, deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial, bem como crianças com menos de 3 anos.

A estrutura do exame permanece com uma redação e 45 questões em cada prova das quatro áreas de conhecimento: linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; e matemática e suas tecnologias.

Informações a respeito do Enem 2020 podem ser acompanhadas nos portais do Inep e do MEC, assim como nas redes sociais oficiais dos dois órgãos do Governo Federal. Dúvidas podem ser respondidas por meio do Fale Conosco do instituto, por meio do autoatendimento on-line ou do 0800 616161 (somente chamadas de telefone fixo).

