Homem é ferido com facão durante briga com vizinho

Um homem ficou ferido durante uma briga no início da noite desta sexta-feira, 31 de julho, no bairro Perimetral, em Tenente Portela. Segundo a Brigada Militar, dois vizinhos chegaram as vias de fato após desentendimento.

Um dos envolvidos, de posse de um facão, desferiu um golpe na cabeça da vítima que foi socorrida e encaminhada pelo SAMU ao Hospital Santo Antônio. Informações dão conta de que o ferido, apesar dos pontos, não corre risco de morte.

Os motivos do desentendimento não foram revelados, apenas que ambos já tinham desavenças anteriores.

A Brigada Militar localizou o autor e o encaminhou para a Delegacia de Polícia para registro.

Foto: Enviada por Whatsapp

