Cristiane Feyth (PP) e João Antônio (MDB) são pré-candidatos em coligação inédita em Tenente Portela

As articulações entre os partidos políticos seguem em Tenente Portela. Uma nota publicada na noite desta quinta-feira, 30 de julho, no site Portela Online, coloca os vereadores Cristiane Feyth do Pregressistas e João Antônio do MDB lado a lado como pré-candidatos numa coligação partidária inédita no município.

Historicamente opositores, partidos da situação (Progressistas, PDT) e MDB, através de suas respectivas executivas, selaram um acordo para juntos administrarem o município. O referido acordo ainda precisa do aval dos diretórios em convenções que ainda estão por acontecer, mas o documento evidencia que as tratativas estão bastante avançadas.

No documento a justificativa para a formação da referida coligação é que esta é uma alternativa para superar a crise, unindo as forças partidárias. “Entendemos que a crise instalada em nosso país com reflexos nos municípios poderá ser superada de forma mais eficaz com a união das forças partidárias, cujas diferenças políticas devem ser deixadas em segundo plano em vista de que a partir de agora os nossos partidos são Tenente Portela”, diz parte da nota.

Restam as definições de quem fará oposição ao grupo que ora se amplia. Vamos aguardar pelas definições.

Veja a íntegra da nota divulgada a imprensa:

