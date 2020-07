Após medida nacional, Detran RS anuncia que não irá mais imprimir documento do carro

O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) informou que a partir desta sexta-feira, 31 de julho, o documento de licenciamento dos veículos não serão mais impressos, após medida prevista para todo o Brasil. O Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) poderá ser baixado em versão digital ou ser impresso em casa.

O documento pode ser gerado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, o mesmo onde é disponibilizado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para quem deseja imprimir o documento, é possível fazer em papel comum. É necessário acessar a Central de Serviços do DetranRS ou o portal de serviços do governo do estado, pelo site. Veja abaixo como acessar o documento pela internet.

Quem pagou o licenciamento até quarta (29) ainda receberá o documento pelos correios.

Formas de obter o CRLV impresso na internet:

Via Central de Serviços do DetranRS:

O login é feito com os dados do cadastro no portal gov.br, informando o CPF e a senha. Usuários novos precisarão se cadastrar, seguindo o passo a passo informado.

Na seção “Meu(s) veículo(s)”, clicar em “Consultas adicionais”.

Localizar o veículo que deseja emitir o documento e informar o código de segurança do documento de propriedade, que consta em CRVs emitidos a partir de 2007 (antigo DUT).

Imprimir o documento em papel branco e formato A4, com tinta preta, em página única.

Via Portal de Serviços do Denatran ou o aplicativo Carteira Digital de Trânsito (o da CNH e do CRLV digitais):

O login é feito com os dados do cadastro no portal gov.br, informando o CPF e a senha. Usuários novos precisarão se cadastrar, seguindo o passo a passo informado.

Na seção “Meus veículos”, clicar no link que remete ao veículo que você deseja imprimir o documento.

Baixar o arquivo de nome “CLRVDigital.pdf”, gratuitamente.

Imprimir o documento em papel branco e formato A4, com tinta preta, em página única.

Observação: para veículos de pessoa jurídica, a obtenção do CRLV-e só está disponível com login por Certificado Digital, ou presencialmente, no CRVA.

