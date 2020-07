7°Batalhão de Polícia Militar recupera motocicleta furtada e apreende outras três motocicletas adulteradas

Nesta sexta-feira, 31 de julho, ás 10h na Rua Machado de Assis, na cidade de Miraguaí, Guarnições da Brigada Militar efetivaram a recuperação de uma motocicleta furtada e também a apreensão de outras três motocicletas por adulteração de sinal identificador.

Outrossim ao verificar o número do motor e chassi, uma das motocicletas se encontrava em situação de furto/roubo na cidade de Crissiumal, esta, uma Honda Bros de cor preta, com registro de furto em maio de 2018 na localidade de Linha Concórdia interior de Crissiumal, ainda havia mais três motocicletas irregulares no passeio da rua. A motocicleta CG Today de cor preta estava com o chassi raspado, a motocicleta de cor azul XLR-125, estava com o motor raspado e sem placa de identificação, já a motocicleta de cor preta Honda CG 150, estava sem placa, chassi recortado, sem etiqueta de identificação e número do motor raspado.

Foram apreendida as motocicletas e encaminhado para a Delegacia de Policia Civil e como testemunha do fato um homem que seria o proprietário da oficina, o qual informou que não tem informações e não sabe quem foram os clientes que deixaram as motocicletas no local.

