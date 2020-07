Prefeitura de Ijuí suspende atendimentos e fecha prédio para evitar surto de Covid-19 entre servidores

A prefeitura de Ijuí vai suspender seus atendimentos e ficará com o prédio fechado a partir das 15h de hoje, 30 de julho, até o inicio do expediente de segunda-feira. A medida foi adotada em virtude de que há um servidor que trabalha no local e testou positivo para Covid-19, e outras duas pessoas estão com suspeita da doença.

Conforme o secretário do governo, Telmo Alves, o prédio passará por sanitização e, em virtude disso, precisa ficar fechado por pelo menos 24h. O secretário alerta que apenas os serviços oferecidos no prédio da prefeitura ficarão suspensos, demais atividades de outras secretarias funcionam normalmente.

Ele ressalta que a medida foi tomada para evitar que um surto de Covid-19 acometa mais servidores da administração municipal.

Fonte: Rádio Progresso de Ijuí

