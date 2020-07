Michelle Bolsonaro está com Covid-19, diz Planalto Resultado do exame da primeira-dama deu positivo dias depois de o presidente Jair Bolsonaro ter anunciado que se curou da doença. Estado de Michelle é bom, informou a Presidência.

A primeira-dama Michelle Bolsonaro está com Covid-19, informou nesta quinta-feira, 30 de julho, o Palácio do Planalto.

Em nota, a Presidência disse ainda que o estado de saúde de Michelle é bom e que ela seguirá “todos os protocolos estabelecidos” para tratamento da doença.

“A primeira-dama Michelle Bolsonaro testou positivo para Covid-19 nesta quinta-feira. Ela apresenta bom estado de saúde e seguirá todos os protocolos estabelecidos. A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República”, diz a nota divulgada pela Presidência.

O resultado do exame de Michelle saiu dias depois de o presidente Jair Bolsonaro ter anunciado que se curou da Covid-19. O presidente informou no dia 7 de julho que seu exame tinha dado positivo. Passou os dias seguintes trabalhando da residência oficial. No sábado, 25 de julho, disse que não tinha mais o vírus.

A primeira-dama mora com Bolsonaro e as filhas Letícia e Laura na residência oficial do Palácio da Alvorada.

Fonte: G1

