Dentro do Jogo – A tarde dos camisas 9 da dupla Gre-nal

A boa atuação e a vitória do Internacional diante do Aimoré passou pelo desempenho e gols de seu camisa 9, que por sinal foram dois. Guerreiro que não “apareceu” no Gre-Nal, no jogo de hoje conseguiu jogar e principalmente foi bem abastecido pelos seus companheiros.

Hoje sim podemos dizer que vimos o Inter jogar, o colorado conseguiu se impor diante do adversário, teve criação em seu meio de campo, ocupou a área de ataque, teve até gol impedido e um pênalti perdido por D’alessandro. O que ainda não tínhamos visto no pós-parada, enfim hoje o Internacional venceu e convenceu.

Já o camisa 9 tricolor mais uma vez passou em branco, e podemos dizer que hoje não foi a tarde de Luciano, foi de se perder nas contas os gols perdido pelo atacante, teve a oportunidade de sem goleiro abrir o placar, enfim não era mesmo a tarde do jogador.

Aliás, não foi à tarde do time do Grêmio, a equipe teve uma atuação fraca não consegui criar nenhuma dificuldade ao Novo Hamburgo, o primeiro tempo foi de um jogo morno. Na etapa final, com as mudanças feitas por Renato Gaúcho, principalmente a entrada de Isaque, o tricolor de uma melhorada, mas o Novo Hamburgo que não é bobo, soube aproveitar as dificuldades gremistas e tratou de segurar o empate que era o suficiente para se classificar para a próxima fase.

Colorados e Gremistas terminaram a fase classificatória líderes de seus grupos, e assim só poderemos ter Gre-Nal na final do turno. Agora é esperar e ver quem se dará melhor.

Por Marieli Pessotto





Compartilhe isso: Twitter

Facebook