Corpo de mulher é encontrado às margens do Rio Uruguai, em Marcelino Ramos Polícia trabalha com a possibilidade da vítima ser mulher que está desaparecida. Necropsia deve confirmar a identidade.

O corpo de uma mulher foi encontrado, na manhã desta quarta-feira (29), às margens do Rio Uruguai, em Marcelino Ramos, no Norte do Rio Grande do Sul. Segundo informações da Polícia Civil, um pescador teria entrado em contato com a Brigada Militar após localizar o corpo. O local fica na comunidade de Linha Água Verde, no interior do município.

“Em princípio seria essa senhora [desparecida no dia 18 de julho]. Pelas vestes, tudo leva a crer que é ela”, afirma o delegado Rodrigo Dreyer.

Terezinha Melânia Sachini, de 60 anos, morava no Residencial Terapêutico Morada do Sol, a cerca de 18 km do Centro. Segundo a direção, ela tem um transtorno psicológico. Equipes percorreram uma área de mato e o Lago da Usina de Itá, que ficam próximos ao residencial. Cães farejaram o cheiro da mulher até a cidade, mas depois não encontraram mais nenhum rastro.

Segundo a polícia, apesar do corpo estar em decomposição, as mãos estariam conservadas, possibilitando o trabalho de reconhecimento pela digital.

“A vítima foi encaminhada para necropsia em Erechim”, conta Rodrigo.

O delegado informou ao G1 que os filhos da mulher desaparecida devem ir até a cidade de Erechim, na mesma região, para poder auxiliar no reconhecimento do corpo.

