Com 70 novos óbitos, RS registra recorde de mortes por coronavírus pelo 2º dia consecutivo Secretaria Estadual da Saúde contabiliza 1.750 vítimas fatais pela doença no território gaúcho

Com 70 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Sul chega nesta quarta-feira ao total de 1.750 vítimas fatais e registra o segundo recorde consecutivo de óbitos diários por conta da doença causada pelo novo coronavírus. Na terça-feira, ontem, a inserção de novos óbitos no sistema de monitoramento estadual da pandemia foi de 68 mortes.

A atualização do dados desta quarta-feira ainda mostrou o acréscimo de 2,2 mil novos infectados, totalizando mais de 64,4 mil casos confirmados do novo coronavírus distribuídos por 93% do território gaúcho.

Horas mais cedo, uma nova etapa da pesquisa de prevalência da Covid-19 em solo gaúcho, desenvolvida pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), estimou que o Rio Grande do Sul tenha cerca de 108,7 mil casos confirmados da doença. Ou seja, estudo projeta que exista um caso de infecção para cada 104 habitantes.

Dos casos confirmados registrados pela SES, 54,9 mil dos pacientes já estão recuperados – o que representa 84% do total. Outros 12% estão em acompanhamento.

Óbitos registrados pela SES

Alegrete (mulher, 76 anos)

Alvorada (homem, 50 anos)

Alvorada (mulher, 71 anos)

Alvorada (homem, 65 anos)

Antônio Prado (homem, 63 anos)

Barra do Quaraí (homem, 78 anos)

Barra do Ribeiro (mulher, 71 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 90 anos)

Bento Gonçalves (mulher, 84 anos)

Campo Bom (homem, 68 anos)

Canela (homem, 59 anos)

Canoas (mulher, 59 anos)

Canoas (mulher, 73 anos)

Canoas (mulher, 86 anos)

Canoas (homem, 77 anos)

Canoas (mulher, 69 anos)

Caxias do Sul (homem, 68 anos)

Charrua (mulher, 78 anos)

Dezesseis de Novembro (homem, 89 anos)

Estância Velha (mulher, 89 anos)

Esteio (mulher, 21 anos)

Gravataí (homem, 64 anos)

Gravataí (homem, 79 anos)

Gravataí (homem, 75 anos)

Ibiraiaras (homem, 70 anos)

Ibiraiaras (mulher, 89 anos)

Igrejinha (homem, 59 anos)

Igrejinha (mulher, 55 anos)

Igrejinha (homem, 61 anos)

Igrejinha (mulher, 79 anos)

Ijuí (mulher, 88 anos)

Imbé (mulher, 62 anos)

Novo Hamburgo (homem, 79 anos)

Passo Fundo (mulher, 72 anos)

Passo Fundo (homem, 72 anos)

Porto Alegre (mulher, 46 anos)

Porto Alegre (mulher, 73 anos)

Porto Alegre (homem, 66 anos)

Porto Alegre (mulher, 65 anos)

Porto Alegre (mulher, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 75 anos)

Porto Alegre (mulher, 73 anos)

Porto Alegre (mulher, 64 anos)

Porto Alegre (mulher, 86 anos)

Porto Alegre (mulher, 92 anos)

Porto Alegre (homem, 70 anos)

Porto Alegre (mulher, 77 anos)

Porto Alegre (homem, 80 anos)

Porto Alegre (homem, 70 anos)

Rio Grande (homem, 60 anos)

Rio Grande (homem, 75 anos)

Rio Grande (mulher, 56 anos)

Rosário do Sul (mulher, 44 anos)

Santa Maria (mulher, 88 anos)

Santo Antônio das Missões (mulher, 95 anos)

São Borja (mulher, 64 anos)

São Jerônimo (homem, 77 anos)

São Leopoldo (homem, 70 anos)

São Leopoldo (homem, 66 anos)

São Leopoldo (homem, 58 anos)

São Leopoldo (mulher, 73 anos)

Sapiranga (homem, 64 anos)

Sapiranga (homem, 90 anos)

Sapiranga (homem, 50 anos)

Serafina Corrêa (mulher, 68 anos)

Sertão (homem, 76 anos)

Tapejara (homem, 71 anos)

Triunfo (mulher, 92 anos)

Viamão (mulher, 75 anos)

Viamão (homem, 84 anos)

Fonte: Correio do Povo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook