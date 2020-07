PRF intercepta assaltantes armados e recupera dinheiro roubado em Almirante Tamandaré do Sul

No início da madrugada desta terça-feira, 28 de julho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens e apreendeu um adolescente pelos crimes de roubo, recepção e porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu na BR-386, em Almirante Tamandaré do Sul, região norte do estado.

Durante ação de combate à criminalidade, policiais rodoviários federais abordaram um Gol que transitava pela rodovia. Os três ocupantes, dois adultos e um adolescente, portavam uma pistola calibre 7.65 com a numeração raspada e um revólver calibre 38, ambos municiadas. No interior do carro foi encontrado um malote com quase 50 mil reais em moeda corrente e cheques.

Os dois criminosos, de 22 e 25 anos, e o adolescente infrator, de 17, são moradores de Passo Fundo. O Gol, roubado e utilizando placas clonadas, foi utilizado para o cometimento de um assalto ao gerente de uma instituição financeira na tarde desta segunda-feira em Seberi/RS.

Os presos, o carro, as armas e o dinheiro foram encaminhados à polícia Civil em Sarandi para lavratura do flagrante. O menor foi apreendido e entregue ao Conselho Tutelar.

