Prefeitura lança selo comemorativo aos 65 anos de Tenente Portela

Na tarde da segunda-feira, 27 de julho, o Prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, e o Vice Valdir Machado Soares, realizaram o ato de lançamento do selo oficial de comemoração dos 65 anos de Emancipação Político-Administrativa de Tenente Portela. A arte foi desenvolvida pelo Diretor de Cultura do Município, Régis Carniel.

No vídeo de apresentação, publicado na página oficial do Município na rede social Facebook, os gestores ressaltaram o momento delicado de pandemia mundial, e que com as restrições impostas, as celebrações serão limitadas, “este ano será um ano diferente de se comemorar, pois não teremos eventos públicos, mas queremos deixar esta lembrança, este registro de uma data tão importante, e agradecer a todos, que de uma maneira ou outra contribuíram para que Tenente Portela chegasse no patamar em que chegou”, disse o Prefeito Carboni, que ressaltou a dedicação e o empenho da comunidade no momento atual, “apesar das dificuldades que estamos passando, toda a comunidade está de parabéns, por acreditar em Tenente Portela”, finalizou o Prefeito.

O Vice-prefeito Valdir Machado Soares, destacou o momento histórico, os 65 anos de emancipação de Tenente Portela, que será celebrado no dia 18 de agosto, enaltecendo todos que fizeram parte desta história, “parabenizamos a comunidade, os gestores e servidores municipais e todos que fizeram parte da história do Município, e nesse momento a celebração deverá ser de forma diferente, mas que possamos relembrar a participação de cada portelense nessa história”, disse Valdir.

Como já enfatizado, a programação do aniversário do Município será bem reduzida, pois a maioria dos eventos que ocorriam nos outros anos durante o mês de agosto tinham uma grande participação da comunidade, o que agora não é possível. Por isso, a Prefeitura ainda está analisando algumas opções para não deixar a data passar em branco.

Fonte: ASCOM Tenente Portela

Compartilhe isso: Twitter

Facebook