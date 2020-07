Empresa contrata com urgência 4 marceneiros com experiência



O Sine de Tenente Portela informou ao site Portela Online que uma Fabrica de Móveis localizada no município de Derrubadas contrata com urgência 4 marceneiros com experiência. Interessados devem ligar para o fone (55)99932-4197 para tratar dos demais detalhes.

Necessário encaminhar currículo. Informar também que soube da vaga através do site Portela Online.vidas

Dúvidas entrar contato com Sine localizado no Centro do Cultural no centro de Tenente Portela. Falar com o João ou Dani.

