Empresa contrata com urgência 4 marceneiros com experiência



O Sine de Tenente Portela informou ao site Portela Online que uma Fabrica de Móveis localizada no município de Derrubadas contrata com urgência 4 marceneiros com experiência. Interessados devem ligar para o fone (55)99932-4197 para tratar dos demais detalhes.

Necessário encaminhar currículo. Informar também que soube da vaga através do site Portela Online.

