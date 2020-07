Nome: Hilário Libório Zimmermam

Idade: 71 anos

Horário do óbito: 17h desta terça-feira, 27 de julho

Local do óbito: Hospital Santo Antônio

Velório: salão comunidade de Capitel Santo Antônio, interior de Tenente Portela

Sepultamento: Nesta terça-feira, 28 de julho, às 16h

Local do Sepultamento: Cemitério Lajeado Azul, interior de Tenente Portela

Compartilhe isso: Twitter

Facebook