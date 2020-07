Caminhão de São Martinho transportava 5 toneladas de drogas

Mais de cinco toneladas de maconha foram apreendidas no fim da noite de domingo, 26 de julho, na BR-116, em trecho de Feira de Santana, cidade a cerca de 100 quilômetros de Salvador. A droga estava em um caminhão, escondida em meio a uma carga de trigo.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso ocorreu na altura do KM-429 da rodovia.

Uma equipe da PRF realizava fiscalização na rodovia, após as 23h, quando abordou um caminhão com placas de São Martinho (RS). O motorista do veículo, de 28 anos, mostrou nervosismo e, durante a entrevista, ele apresentou informações desencontradas.

Ao fazer a checagem na carroceria do caminhão, os policiais encontraram entre a carga de trigo centenas de fardos contendo os tabletes de maconha.

Aos policiais, o motorista, que foi preso, relatou que saiu do estado do Paraná e tinha a Paraíba como destino. Ele contou que receberia R$ 5 mil pelo transporte.

O motorista, o caminhão e todo o produto ilícito apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, para lavratura do flagrante.

FONTE: G1 BAHIA

Compartilhe isso: Twitter

Facebook