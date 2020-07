Após recursos, mesmas 8 regiões do RS seguem com bandeira vermelha no mapa do distanciamento controlado Governo atendeu pedido das regiões de Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Bagé, e elas seguem em bandeira laranja.

O mapa do distanciamento controlado segue com as mesmas oito regiões com bandeira vermelha da semana passada, confirmou nesta segunda-feira, 27 de julho, o governador Eduardo Leite, em transmissão na internet. A classificação indica risco alto para a disseminação do coronavírus e maiores restrições para as atividades econômicas.

Doze regiões estão com bandeira laranja, de médio risco para o coronavírus. E nenhuma região está dentro dos critérios para bandeira amarela. O mapa divulgado nesta segunda passa a valer a partir de terça (28).

Entenda os protocolos do distanciamento controlado

Na avaliação do governo, 14 regiões haviam sido avaliados como de alto risco para a transmissão do coronavírus. No fim de semana, 49 municípios e associações entraram com recursos, pedindo reconsideração, a maioria deles pedindo que a classificação fosse da bandeira vermelha para a laranja, e somente um, de laranja para amarela.

As regiões de Santo Ângelo, Cruz Alta, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Pelotas e Bagé foram reclassificadas para bandeira laranja.

Já as regiões de Caxias do Sul, Passo Fundo, Novo Hamburgo e Palmeira das Missões tiveram os recursos negados e permanecem em bandeira vermelha. Segundo o governo, essas regiões apresentam alta ocupação de leitos de UTI e de propagação da doença.

Capão da Canoa, Porto Alegre e Canoas não entraram com pedidos de reconsideração.

Com isso, as regiões que seguem em bandeira vermelha são:

Caxias do Sul

Novo Hamburgo

Palmeira das Missões

Passo Fundo

Capão da Canoa

Canoas

Taquara

Porto Alegre

No total, 252 municípios estão sob bandeira vermelha, 63,6% da população gaúcha e mais de 7 milhões de habitantes. Destes, 119 (7.199.739 habitantes). Desse total, 119 municípios se enquadram na Regra 0-0, ou seja, não tiveram registro de hospitalização e óbitos nos últimos 14 dias, e podem adotar protocolos da bandeira laranja.

“Está muito claro para nós que o distanciamento tem ajudado até aqui a manter sob controle a capacidade da oferta de leitos diante da demanda que temos para Covid-19 e para outras síndromes respiratórias. Sabemos que as pessoas estão cansadas e que há uma demanda econômica relevante, mas sabemos também que essas medidas de distanciamento estão significando menor circulação de coronavírus e outros vírus, e que estão ajudando a termos se não a redução do número de casos, uma velocidade menor do crescimento”, observa o governador.

