Acidente entre carro e caminhão deixa três jovens mortos na ERS-324, em Trindade do Sul

Um acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou três jovens mortos, no final da tarde de segunda-feira, 27 de julho, na ERS-324, em Trindade do Sul, Região Norte do Rio Grande do Sul.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) de Nonoai, Ygor Dimitri Santin, de 19 anos, dirigia um Crossfox, com placas de Marau, quando perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, colidindo de frente com um caminhão, com placas de Farroupilha. O acidente ocorreu no km 70, por volta das 18h.

Ygor morreu no local. Ainda estavam no veículo a irmã dele, Natálya Yrina Santin, de 17 anos, e o namorado dela, Pierry Reinaldo Basso, de 18. Eles foram socorridos e levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos.

O motorista do caminhão também recebeu atendimento, mas não se feriu com gravidade.

Os jovens serão enterrados na tarde desta terça-feira, 28 de julho. Os três eram filhos de servidores municipais, por isso, a Prefeitura de Trindade do Sul decretou luto oficial de três dias e o fechamento do Centro Administrativo e secretarias nesta terça.

Fonte: G1 – RS

