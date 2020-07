PRF prende condutor embriagado após tentar fugir em Ijuí

No final da tarde deste domingo, 26 de julho, na BR 285 em Ijuí, a Polícia Rodoviária Federal PRF prendeu um condutor embriagado que tentou fugir da abordagem.

Durante ação de combate à criminalidade, foi sinalizado ao condutor de um automóvel Astra para ele parar o veículo para fiscalização. O motorista desobedeceu a ordem dos agentes e tentou fugir. Ele foi perseguido e abordado mais adiante em uma via lateral da rodovia.

O condutor, um homem de 24 anos, realizou o teste do bafômetro que registrou 0,99 mg/L, valor quase 3 vezes superior ao limite para o crime de trânsito. Além das infrações cometidas durante a fuga e da embriaguez, o condutor ainda transportava uma criança de 2 anos solta no banco do passageiro. A consulta aos sistemas revelou que o veículo estava com o licenciamento vencido.

A PRF tomou as devidas providencias cabíveis em relação a criança.

O homem foi preso por embriaguez e encaminhado à área judiciária local.

