Polícia prende quatro indivíduos por tráfico na BR-468 em Bom Progresso

No domingo, 26 de julho, às 20h50min, Brigada Militar em conjunto com a Polícia Civil prenderam quatro homens por tráfico de drogas, em Bom Progresso. As prisões ocorreram após abordagem de dois veículos vindos da fronteira com a República da Argentina, na BR 468.

Um táxi foi abordado no km 85, em Bom Progresso, sendo localizado com os dois ocupantes 65 tijolos de maconha, totalizando 68,270 quilos e R$ 649,00 em moeda corrente.

A outra abordagem ocorreu no trevo de acesso a cidade de Campo Novo. No veículo estavam dois ocupantes, responsáveis pela função de batedor do veículo táxi. Os quatro homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia e posterior ao Presídio Estadual de Três Passos.

