Homem morre após acidente de trânsito em São Martinho

Um acidente de trânsito, do tipo saída de pista, foi registrado no início da noite deste sábado, 25 de julho, por volta das 19 horas, em São Martinho.

O acidente ocorreu na estrada entre São Martinho e São Valério do Sul, onde um VW Gol saiu da estrada tombando em um barranco e causando o óbito do seu condutor, único ocupante do veículo.

O homem que morreu no acidente foi identificado como Oldair José Gonçalves, popular Mico, de 46 anos, que não resistiu e veio a óbito no local.

O veiculo foi recolhido para o depósito Detran.

Fonte: Guia Crissiumal

