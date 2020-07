Estado mantém Tenente Portela e região na Bandeira Vermelha

No final da tarde desta segunda-feira, 27 de julho, governador Eduardo Leite anunciou a definição das bandeiras dentro do sistema de Distanciamento Controlado definido pelo Governo do Estado perante a pandemia da Covid-19, e, mais uma vez, Tenente Portela permanecerá na Bandeira Vermelha, assim como a Região Celeiro, que pertence as Regiões R15 e R20 de Palmeira das Missões.

Na sexta-feira, 24, o anúncio preliminar já apontava para que esta situação se manteria. Tenente Portela de forma individual e também a Região Celeiro, no coletivo, apresentaram recursos para tentar reverter para a Bandeira Laranja, o que, mais uma vez, foi indeferido pelo Comitê de Crise do Governo do Estado.

Estas restrições impostas deverão ser seguidas até a próxima segunda-feira, dia 03 de agosto. O Prefeito Clairton Carboni lamentou esta decisão tomado por parte do Governo Estadual, de não ter acatado o recurso apresentado, “lamentamos que nosso recurso foi indeferido, pois isso vem acarretando em sério prejuízos para toda a comunidade Portelense”, disse o Prefeito.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook