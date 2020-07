Alas de UTI e enfermaria COVID do HSA estão lotadas

Estão lotadas as duas alas do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela destinadas a atender os pacientes internados com suspeita ou confirmados de terem contraído a COVID-19. A informação é da direção da casa de saúde que forneceu um relatório ao site Portela Online.

Ao todo o HSA tem seis leitos com pacientes internados na UTI COVID, sendo três com suspeita de ter coronavírus e outros três confirmados para a doença.

Pacientes vindos da cidade de Miraguaí ocupam dois leitos, um deles é extra, sendo o suspeito de 77 anos de idade e o outro de 55 anos, cujo exame confirmou a doença.

Os outros 4 pacientes internados na UTI são de Humaitá (suspeito), Pinheirinho do Vale (confirmado), Tenente Portela (confirmado) e Coronel Bicaco (suspeito).

A enfermaria também está no seu limite, com 13 leitos ocupados dos 15 disponíveis para o atendimento. São 8 pacientes com casos confirmados e 5 suspeitos. Quatro destes leitos são ocupados por moradores de Tenente Portela.

Os dados são desta segunda-feira, 27 de julho. Veja o relatório abaixo:

