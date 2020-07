Dentro do Jogo – A Rodada em que os papéis se inverteram na dupla Grenal

Sim nesta rodada do segundo turno do gauchão os papeis se inverteram na dupla Gre-Nal. Enquanto o Internacional teve que correr atrás do placar o Grêmio saiu na frente, mas viu o seu adversário empatar o jogo.

O Inter mais uma vez ficou devendo para o seu torcedor, o técnico Eduardo Coudet surpreendeu levando a campo um time reserva, mas mesmo assim não vimos nada de novo na equipe. Com a posse de bola, os colorados erravam muito na hora da criação e da finalização, não conseguiam chegar com perigo na área do Esportivo, tentavam jogadas nas laterais que não saiam certas, até que em uma falha grotesca do jogador Rodrigo Lindoso que derruba o adversário dentro da área, o Esportivo sai na frente em uma cobrança de pênalti.

Mas diferentemente do que aconteceu no Gre-Nal, os colorados não se abateram e logo em seguida Sarrafiore consegue uma jogada individual e é derrubado dentro da área sofrendo pênalti que é convertido por Willian Pottker, o colorado ainda poderia ter virado o placar com Pottker que coloca uma bola no travessão no final do primeiro tempo. Na etapa Final os times produziram pouco, ainda continuaram a errar muitas jogadas e passes, faltou efetividade e o jogo só poderia ter terminado empatado.

Já o Grêmio saiu na frente, mas logo cedeu o empate para o Ypiranga, o treinador Renato Gaúcho em sua coletiva após o jogo disse que o resultado “deu pro gasto”, com a classificação já encaminhada para a semifinal do segundo turno do gaúchão, o tricolor desperdiçou muitas chances em todo o jogo principalmente aquela com Matheus Henrique nos acréscimos da etapa final.

O Grêmio começou melhor que o adversário, Diego Souza aproveitou uma falha da defesa do Ypiranga e abriu o placar, mas sem muito tempo para comemorar, Muriel da um chutão de fora da área sem nenhuma chance para o goleiro gremista e empata a partida, no restante do jogo os gremistas tentaram criar inúmeras chances de gol com muitos cruzamentos, mas paravam na defesa bem postada do Ypiranga,

A rodada dos empates da dupla Gre-Nal “deu para o gasto” para ambas, pois não conseguiram produzir o bastante para que alcançassem um resultado melhor.

Por Marieli Pessotto – Colunista Portela Online

