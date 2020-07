Quase 200 funcionários públicos testam positivo para coronavírus em São Leopoldo

Dos 626 trabalhadores testados para coronavírus em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, 195 tiveram resultado positivo, conforme a prefeitura. Os funcionários foram testados entre terça-feira (21) e sexta (24), e atuam como profissionais da saúde, guardas municipais, trabalhadores da limpeza urbana, fiscalização e setores administrativos essenciais.

Os trabalhadores foram testados através do teste rápido de IgG e IgM. Segundo a prefeitura, 133 foram afastados por estarem com o vírus ativo. Os outros 62 já contam com anticorpos no organismo e não estão com o vírus ativo.

O setor da saúde foi o que mais concentrou casos confirmados, 140, o que representa 71,89% do total. Além disso, 34 trabalhadores da segurança pública estão infectados e o restante são de áreas como fiscalização e gestão.

Neste sábado (25) mais 140 servidores serão testados.

Unidades de Saúde



Conforme a prefeitura, as unidades básicas de saúde dos bairros Pinheiro e Santo André estarão fechadas a partir de segunda (27). Em ambos os locais trabalhadores testaram positivo.

A UBS Pinheiro deve abrir na quarta (29), já a previsão de abertura da UBS Santo André é em 45 dias.

A prefeitura informou que todas as unidades foram sanitizadas.

