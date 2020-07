Governador do RS diz não ter sintomas e que cumprirá isolamento em sua residência

Após anunciar na tarde desta sexta-feira, 25 de julho, que testou positivo para a Covid-19, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, agradeceu as mensagens recebidas e afirmou que, mesmo assintomático, seguirá trabalhando de sua casa cumprindo o isolamento social.

“Estou completamente sem sintomas, me sinto muito bem, mas, evidentemente, agora, cumprirei as determinações médicas e manterei o isolamento, recolhido em casa, trabalhando virtualmente”, afirmou Leite, em vídeo divulgado na noite desta sexta-feira em suas redes sociais.

