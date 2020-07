3º Pelotão da Brigada Militar realizou Operação Avante na região

A guarnição do 3º pelotão do 7º BPM realizou nesta sexta-feira, 24 de julho, Operação Avante 24 Horas nos cinco municípios de sua abrangência, ou seja, de Tenente Portela, Vista Gaúcha, Derrubadas, Miraguaí e Barra do Guarita.

Foi realizado patrulhamento ostensivo, ações de prevenção de crimes, abordagem em estabelecimentos comerciais e pedestres, além de barreiras policiais nos cinco municípios.

Resumo da Operação:



Emprego de 19 militares estaduais

6 viaturas

21 ocorrências atendidas

114 pessoas abordadas

2 prisões

4 estabelecimentos comerciais fiscalizados

1 recusa de teste de etilômetro

8 autos de infração de trânsito

7 barreiras policiais

3 veículos autuados

2 veículos recolhidos

74 veículos fiscalizados.

