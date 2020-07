Rumo a Redentora – PRF prende pai e filha naturais de Itapiranga/SC transportando cocaína e maconha em Sarandi

No início da noite desta quinta-feira, 23 de julho, na BR 386, em Sarandi, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois quilos de cocaína e 140 gramas de maconha que estavam sendo transportadas escondidas num Gol. Duas pessoas foram presas.

Após troca de informações entre os serviços de inteligência da PRF e da Polícia Civil, policiais rodoviários federais receberam informações sobre um Gol que estaria vindo da região metropolitana de Porto Alegre. Havia suspeita de que ele estaria sendo usado para transportar ilícitos.

Os policiais localizaram o veículo e realizaram a abordagem. No carro estavam o condutor, de 49 anos, e sua filha de 27, ambos naturais de Itapiranga/SC.

Durante a revista minuciosa, os agentes encontraram dois tabletes de cocaína e um tablete de maconha escondidos dentro da forração de uma das portas traseiras.

Após as drogas serem encontradas, o homem admitiu aos policiais que as trazia de Novo Hamburgo e as levaria para Redentora, onde repassaria para outra pessoa.

Os dois foram presos em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados à polícia judiciária local com o veículo, a maconha e a cocaína.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook