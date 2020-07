Projeto de associado do Sicredi conquista premiação internacional voltada para jovens cooperativistas

Com projeto que busca incentivar a agricultura familiar e a produção de alimentos sustentáveis, o associado do Sicredi, Vinícius Mattia, 26, conquistou reconhecimento internacional no WYCUP – World Council Young Credit Union People, programa que tem o objetivo de estimular a formação de jovens lideranças e que premia participantes que desenvolveram projetos com potencial de causar influência global no Cooperativismo de Crédito. O reconhecimento foi concedido na manhã desta quarta-feira, 22, durante o primeiro dia do Fórum WYCUP, que este ano ocorre de maneira virtual até o dia 24 de julho.

“Com o projeto eu busquei evidenciar a importância da agricultura familiar na produção de alimentos no Brasil e no mundo, em especial para as crianças nas escolas, e como as ações de jovens, ainda que pequenas, podem impactar as comunidades locais. Ser o primeiro associado do Sicredi a ganhar um prêmio no WYCUP é o início de uma grande trajetória como jovem líder. Espero poder inspirar outros a seguirem o mesmo caminho, gerando transformações em suas comunidades e tendo engajamento global”, afirmou Mattia, que é associado e membro do Comitê Jovem da Sicredi do Vale do Piquiri PR/SP.

O projeto desenvolvido por ele, Agricultura Familiar e Alimentos Sustentáveis, ficou entre as três melhores iniciativas apresentadas na edição do WYCUP deste ano. Como prêmio, Vinícius Mattia ganhou uma bolsa de estudos que inclui a participação na Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito de 2021, que será realizada na Escócia.

Na edição do WYCUP deste ano, o Sicredi concorreu também com outros seis cases. As iniciativas foram lideradas por colaboradores e associados em municípios do Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rondônia, Tocantins e uma delas no Haiti, país do Caribe. Os projetos tiveram foco em temas como participação dos jovens no Cooperativismo de Crédito, no relacionamento das cooperativas com a comunidade local com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social, educação financeira, agricultura familiar, empoderamento feminino, entre outros.

Participação relevante

Antes do anúncio dos vencedores das bolsas de estudos no WYCUP 2020, o Sicredi já vinha marcando presença de maneira relevante no primeiro dia de evento, que contou com a participação de centenas de profissionais cooperativistas de todo o mundo.

Já na abertura, Manfred Alfonso Dasenbrock, presidente da SicrediPar, da Central Sicredi PR/SP/RJ e conselheiro recém-reeleito do Woccu ressaltou o trabalho de fomento às jovens lideranças que o Woccu tem realizado e o foco que o Sicredi tem dado a esse tema.

“Esse é um programa que nós no Sicredi estimulamos fortemente há mais de uma década e desde o ano passado passamos a contar também com a participação de associados, integrantes dos comitês jovem, além dos colaboradores. A partir desse trabalho, estamos formando jovens lideranças com visão de futuro e que vão por muitos anos colaborar com a sustentabilidade das cooperativas de crédito e perenidade desse modelo”, afirmou.

Outro destaque da participação do Sicredi no evento foi Gisele Gomes, associada do Sicredi, membra do Steering Committee do WYCUP e Embaixadora da Global Women Leadership Network, que fez uma apresentação no painel “Institucionalização da Inclusão, Legado de ex-Alunos e Engajar, Inspirar e Conectar”. Para ela, a interseccionalidade da inclusão racial e de gênero precisa ser diariamente trabalhada para eliminar barreiras a pessoas normalmente excluídas socialmente. “Precisamos fazer um exercício diário em nosso dia a dia para ler, ouvir e receber opiniões de pessoas diferentes de nós”, comentou.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook