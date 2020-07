Governador do RS testa positivo para coronavírus

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou, na tarde desta sexta-feira, 24 de julho, que testou positivo para coronavírus. Ele afirma que cancelou as agendas e começou um período de isolamento, seguindo recomendações médicas.

Por meio das redes sociais, Leite disse que, mesmo assintomático, realizou um teste RT-PCR que detectou a doença.

“Após um teste RT-PCR e mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas.”, disse o Govenador em sua conta no Twitter.

Leite é o nono gestor estadual que contrai a doença no Brasil. Na lista, estão Carlos Moisés (PSL), de Santa Catarina, Mauro Mendes (DEM), de Mato Grosso, Helder Barbalho (MDB), do Pará, Renan Filho (MDB), de Alagoas, Paulo Câmara (PSB), de Pernambuco, Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo, Belivaldo Chagas (PSD), de Sergipe, e Antonio Denarium (PSL), de Roraima.

