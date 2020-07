BM prende dois homens que arremessaram drogas para o interior do Presídio de Três Passos

Na tarde de quarta-feira, 22 de julho, às 14h30min guarnições do 7°BPM efetuaram abordagem e consequente prisão de dois homens por tráfico de drogas na Rua Andrade Neves, no Bairro Sul Serra nas proximidades do Presidio Estadual de Três Passos.

Ambos os homens realizaram arremesso de entorpecente para o interior do presídio, sendo avistado pelo policial militar que realiza a guarda externa ao estabelecimento penal. Que após o arremesso, os indivíduos correram, mas foram abordados e ambos admitiram terem vindo da cidade de Redentora de táxi para arremessar o entorpecente para um reeducando do interior do presidio.

Uma quantidade caiu no pátio sendo que 20 porções de maconha foram localizadas pela guarnição. Foi dado voz de prisão aos dois indivíduos e conduzidos à delegacia de policia civil para lavrar o flagrante.

