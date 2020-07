A pedido do MP é apreendido celular de organizador de festa no interior de Rodeio Bonito

A pedido do Ministério Público, a Justiça de Rodeio Bonito autorizou, nesta quinta-feira, 23 de julho, a busca e apreensão do telefone celular de um dos organizadores da festa flagrada no último final de semana em chácara privada localizada no distrito de Saltinho, interior de Rodeio Bonito. A busca e apreensão do smartphone foi cumprida pela Brigada Militar e Polícia Civil ainda nesta quinta-feira.

Conforme o promotor Valmor Júnior Cella Piazza, o objetivo do pedido foi buscar informações fundamentais relacionadas à prática criminal, principalmente porque a organização prévia do encontro ocorre, na maioria das vezes, por aplicativos de troca de mensagens e redes sociais. Além disso, evitar a reiteração de condutas que coloquem em risco a saúde pública. “Há fortes suspeitas de que novas festas estão sendo organizadas, em total desrespeito às normativas para conter a disseminação da Covid-19, que proíbem a aglomeração de pessoas e determinam o uso obrigatório da máscara facial”, destaca o promotor.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook