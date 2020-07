Prefeitura de Tenente Portela abre cadastro para mapeamento de profissionais da cultura e espaços culturais

A Prefeitura de Tenente Portela, através Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, abre cadastro para o mapeamento de profissionais da cultura e espaços culturais, que estão com suas atividades afetadas ou interrompidas durante a pandemia de Covid-19.

As orientações, a Lei na íntegra e os formulários estarão disponíveis a partir da segunda-feira, 27, no site da Prefeitura (www.tenenteportela.rs.gov.br), sendo que o período de cadastramento vai de 27 de julho à 14 de agosto. Em caso de dúvidas, os interessados deverão ligar diretamente no Departamento de Cultura, o telefone é o 3551-1685, no horário das 8hs às 12hs e das 13h30min às 17h30min de segunda a sexta-feira.

Para pessoas que não possuam acesso a um computador ou internet para realização do cadastro, será efetuado agendamento através dos telefones acima, vale ressaltar que as medidas de prevenção e combate ao Covid-19 devem ser mantidas e assim garantir a segurança de todos.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook