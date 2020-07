Morre condutor de caminhão que transportava cigarros contrabandeados

Morreu a 0h desta quinta-feira, 23 de julho, no Hospital Santo Antônio em Tenente Portela, o condutor de um caminhão carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai que sofreu um acidente na RSC-472, entre Tenente Portela e Palmitinho.

O corpo de Claudinei Striguini de 31 anos será transladado para Céu Azul no Paraná onde será velado e sepultado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem transportava num caminhão com placas clonadas uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 1 milão de reais. Ele tentava escapar da polícia, mas acabou tombando o veículo em solo portelense por volta das 11h30 da manhã desta quarta-feira.

O condutor ficou preso as ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e SAMU, mas não resistiu aos ferimentos.

